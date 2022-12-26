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ДРГ оккупантов многократно пытались перебраться через Днепр у Херсона, - ВСУ

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Понедельник 26 декабря 2022 17:22
ДРГ оккупантов многократно пытались перебраться через Днепр у Херсона, - ВСУ Фото: ДРГ войск РФ пытались перебраться в Херсон, но были разбиты (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Диверсионно-разведывательные группы войск РФ пытаются переправиться на правый берег Днепра в районе Херсона, но ВСУ оперативно их обнаруживают и уничтожают.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврийкого направления Евгений Ерин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Да, есть определенные действия со стороны противника и его диверсионно-разведывательных групп, которые касаются деятельности на островах вблизи Херсона, есть попытки небольших разведывательных групп перейти на другой берег. Вместе с тем наша разведка наблюдает за их движениями и наносятся, как правило, артиллерийскими средствами поражения удары по этим группам. Такие группы при обнаружении немедленно уничтожаются. Врагу не дают закрепиться, не дают развернуть свою деятельность на данном направлении”, - заявил Ерин.

По его словам, ВСУ готовы отразить попытки противника перейти на правый берег Херсона. В частности, создаются минные заграждения, постоянно ведется наблюдение и украинские ракетные войска, артиллерия и авиация готовы к поражению врага в любое время суток.

Ранее пограничники показали, как обороняют освобожденные территории Херсонской области. Они заняли позиции вдоль правого берега Днепра.

Как сообщалось, украинские военные ударили по штабу россиян, который находится в Херсонской области. В результате атаки к 70 вражеским солдатам получили ранения.

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