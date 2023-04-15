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У Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової війни: 15 тисяч людей евакуювали

Ілюстративне фото: у Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової війни (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У німецькому місті Дрезден виявили американську авіабомбу часів Другої світової війни. Евакуювали близько 15 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Як повідомляє видання, вранці у суботу, 15 квітня, під час будівельних робіт у районі Фрідріхштадт у столиці Саксонії виявили 250-кілограмову американську авіабомбу часів Другої світової війни.

Спеціалісти, що прибули на місце, встановили, що вона може вибухнути в будь-який момент і її потрібно терміново знешкодити. Поліція оточила район, місцевим жителям наказали залишити будинки. Усього евакуювали близько 15 тисяч осіб.

Бомбу виявили неподалік залізничних колій, що ведуть з Дрездена на південний захід, у бік міста Фрайталь. На цій гілці повністю зупинено рух поїздів. Скасовано низку місцевих та міжміських рейсів, у тому числі до Лейпцигу та Берліна.

Як стало відомо пізніше, сьогодні близько 14:00 співробітники вибухотехнічної служби знешкодили бомбу. Жителям району дозволили повертатися у свої будинки.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у портовому місті Грейт-Ярмут на сході Англії вибухнула авіаційна бомба вагою 250 кілограмів, що пролежала на узбережжі з часів Другої світової війни.

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