У Дрездені знайшли бомбу часів Другої світової війни: 15 тисяч людей евакуювали

Як повідомляє видання, вранці у суботу, 15 квітня, під час будівельних робіт у районі Фрідріхштадт у столиці Саксонії виявили 250-кілограмову американську авіабомбу часів Другої світової війни.

Спеціалісти, що прибули на місце, встановили, що вона може вибухнути в будь-який момент і її потрібно терміново знешкодити. Поліція оточила район, місцевим жителям наказали залишити будинки. Усього евакуювали близько 15 тисяч осіб.

Бомбу виявили неподалік залізничних колій, що ведуть з Дрездена на південний захід, у бік міста Фрайталь. На цій гілці повністю зупинено рух поїздів. Скасовано низку місцевих та міжміських рейсів, у тому числі до Лейпцигу та Берліна.

Як стало відомо пізніше, сьогодні близько 14:00 співробітники вибухотехнічної служби знешкодили бомбу. Жителям району дозволили повертатися у свої будинки.