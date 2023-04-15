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В Дрездене нашли бомбу времен Второй мировой войны: 15 тысяч человек были эвакуированы

Иллюстративное фото: в Дрездене нашли бомбу времен Второй мировой войны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В немецком городе Дрезден была обнаружена американская авиабомба времен Второй мировой войны. Эвакуировали около 15 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

Как сообщает издание, утром в субботу, 15 апреля, во время строительных работ в районе Фридрихштадт в столице Саксонии была обнаружена 250-килограммовая американская авиабомба времен Второй мировой войны.

Прибывшие на место специалисты установили, что она может взорваться в любой момент и ее нужно срочно обезвредить. Полиция оцепила район, местным жителям приказали покинуть дома. Всего эвакуировали около 15 тысяч человек.

Бомбу обнаружили недалеко от железнодорожных путей, ведущих из Дрездена на юго-запад, в сторону города Фрайталь. На этой ветке полностью остановлено движение поездов. Отменен ряд местных и междугородных рейсов, в том числе в Лейпциг и Берлин.

Как стало известно позже, сегодня около 14:00 сотрудники взрывотехнической службы обезвредили бомбу. Жителям района разрешили возвращаться в свои дома.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в портовом городе Грейт-Ярмут на востоке Англии взорвалась авиационная бомба весом 250 килограммов, пролежавшая на побережье со времен Второй мировой войны.

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ДрезденВторая мировая война