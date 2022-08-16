Древние традиции османской дипломатии. Кулеба объяснил позицию Турции по России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в интервью изданию "Гордон" .

Министр связал современную политику Турции с "древними традициями османской дипломатии".

"Если коротко сказать про Турцию, про ее внешнюю политику сейчас, - то это сотрудничество в военно-технической сфере с Украиной и сотрудничество в торгово-экономической сфере с Россией. То есть помогая нам противостоять России на фронте - объективно это Турция делает, - они зарабатывают деньги на России", - сказал Кулеба.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция выступает не только посредником, но фасилитатором в переговорах Украины и России. При этом не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Турция, выступая стратегическим партнером Украины, преследует также и свои интересы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вновь предложил главе Кремля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, какую роль Турция играет в российско-украинской войне и в чем ее интерес - читайте в материале РБК-Украина.