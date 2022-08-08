Посол Украины в Турции объяснил роль Анкары в мирных переговорах с РФ

Турция выступает не только посредником, но фасилитатором в переговорах Украины и России. При этом не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что Турция, выступая стратегическим партнером Украины, преследует также и свои интересы.

"Здесь есть два несколько разных процесса. Первый процесс - это вообще попытки привести стороны к переговорам, и здесь Турция играла роль посредника в чистом понимании, когда они участвуют в переговорах. Второй процесс - это роль Турции в качестве фасилитатора с уклоном к посредничеству. Ведь на переговорах в Стамбуле в конце марта президент Эрдоган выступал перед сторонами, но не принимал непосредственного участия в переговорах", - рассказал он.

По словам посла, Турция как была для Украины стратегическим партнером, так и остается. Но даже до начала войны Киев прекрасно понимал, что у Турции есть свои интересы, и эти интересы никуда не делись в связи с нападением России на Украину.

"Конечно, посреднические услуги, закрытие проливов через Босфор и Дарданеллы для российских военных кораблей, гуманитарка, политическая поддержка - это позитивные вещи. Но есть и те вещи, которые нам не нравятся и не нравились, мы об этом говорили до войны в более открытом формате. Сейчас этот параллельный российско-турецкий трек стал более чувствительным, мы на него реагируем более жестко, но это не значит, что мы должны испортить отношения в этом объеме, которые мы с ними имеем, только из-за того, что мы на что-то обижены", - добавил Боднар.

Он не стал возражать тому, что есть сложный диалог по ряду вопросов, в том числе по вопросам взаимосвязей Турции с РФ.

"Но мы имеем большой комплекс взаимодействия, которым мы не можем пренебрегать и на нем мы работаем. То есть мы можем сказать, что это та страна, которая прежде всего отстаивает свои интересы и реализует их в тот способ, который может. С другой стороны, диалог Турция-РФ способствует решению определенных вопросов, как зерновой вопрос, как посреднические услуги и так далее. Можно сказать, что определенным образом Эрдоган влияет на Путина и имеет рычаги влияния для того, чтобы не скажу, что заставить, но стимулировать его к выполнению определенных договоренностей", - добавил он.

Боднар, комментируя заявление главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу о том, что заключение соглашения по зерну "может приблизить стороны к миру", так как "сформируются предпосылки для укрепления доверия между Россией и Украиной", посол был не таким оптимистичным.

"Турция с самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира. Но в их понимании прекращение войны - это прекращение боевых действий. Мы же говорим турецкой стороне, что нам требуется вывод российских войск, и это основная предпосылка для более поздних каких-то политических дискуссий или переговоров со страной-агрессором. Поэтому прямо я бы не совмещал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров", - добавил он.