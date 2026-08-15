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Драпатый готовит замену командира корпуса, обороняющего Славянск и Краматорск, - источники

16:42 15.08.2026 Сб
2 мин
Корпус возглавит экс-комбриг, отказавшийся участвовать в Курской операции
aimg Ульяна Безпалько aimg Дмитрий Левицкий
Драпатый готовит замену командира корпуса, обороняющего Славянск и Краматорск, - источники Фото: Эмиль Ишкулов (соцсети)
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В 11 армейском корпусе ВСУ, который отвечает за оборону Краматорска и Славянска, готовится замена командира.

Об этом РБК-Украина стало известно от источников в Силах обороны.

Вместо бригадного генерала Алексея Майстренко, возглавившего корпус в апреле этого года, главнокомандующий Михаил Драпатый планирует назначить Эмиля Ишкулова.

Ишкулов - бывший командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады и нынешний заместитель командира 7 армейского корпуса ДШВ.

В ходе Курской операции в 2024 году Ишкулов отказался отправить 80-ю бригаду на территорию России. После этого его сняли с должности комбрига и перевели в заместители командира 7-го корпуса ДШВ.

В чем причина кадровых изменений

Собеседник РБК-Украина пояснил, что одна из причин этого кадрового решения может быть связана с усилением обороны на этом направлении фронта, учитывая растущие угрозы для Славянска и Краматорска.

Эти изменения могут быть связаны и с тем, что свое видение необходимости усиления этого направления другим командиром мог также донести бригадный генерал Сергей Собко. Это бывший начальник штаба 11 корпуса, который сегодня исполняет обязанности фактически правой руки Михаила Драпатого.

Напомним, на днях Драпатий отчитался, что с января этого года украинские военные освободили более 20 населенных пунктов в трех областях Украины.

Однако Россия не оставляет намерений выйти на "границы" Донецкой области. Как рассказывало РБК-Украина в материале "Баллистический террор и ловушка для Путина: что задумала Россия и возможно ли перемирие в этом году", в ближайшие месяцы Украина может потерять Константиновку, а к концу зимы враг может подойти вплотную к Славянску и Краматорску.

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