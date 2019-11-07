Драку Ляшко с Герусом квалифицировали как насилие в отношении нардепа

Драку лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко с нардепом от "Слуги народа" Андреем Герусом квалифицировали как угроза или насилие в отношении государственного деятеля. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Сообщается, что для выяснения обстоятельств драки Ляшко с Герусом полиция открыла уголовное дело по статье 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - отметили в полиции.

В полиции также добавили, что на месте происшествия в зале международных делегаций аэропорта "Борисполь" уже никого не было, когда на вызов прибыла следственно-оперативная группа.

"Полиция установила, что участниками конфликта были действующий народный избранник Верховной рады и экс-депутат. Ни одна из сторон в полицию с официальными заявлениями не обращалась", - говорится в сообщении.

Отметим, вчера Ляшко выложил в Facebook видео потасовки с Герусом, которого он обвинил в лоббировании российских интересов в законопроекте, позволившем возобновить импорт электроэнергии из России. Герус назвал инцидент провокацией.

Напомним, в конце октября в зале Верховной рады произошла потасовка между депутатами. В инциденте участвовали депутат от ОПЗЖ Николай Скорик, который плечом толкнул Николая Тищенко из СН. Представители фракции "Слуга народа" пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.