"Дракони повернулися": глава MI5 про дві країни, що загрожують Британії

Велика Британія нині стикається з більш складними та серйозними загрозами для національної безпеки, ніж у період терактів 11 вересня 2001 року. Глава британської контррозвідки MI5 Кен МакКаллум заявив, що терористична загроза тепер поєднується з викликами з боку РФ та Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

За словами МакКаллума, загроза з боку ісламських екстремістів нікуди не зникла, однак тепер вона існує паралельно зі стратегічними загрозами національній безпеці з боку потужних держав.

"На жаль, прагнення терористів до масових жертв зберігається... але тепер терористична загроза сусідить зі стратегічними загрозами національній безпеці, що походять від потужних держав", – написав МакКаллум для видання.

Глава MI5 використав метафору колишнього директора ЦРУ Джеймса Вулсі, який після завершення холодної війни говорив про перемогу Заходу над "великим драконом".

"Зараз ми стикаємося з гіршим із двох світів: дракони повернулися, а змії все ще залишаються", - зазначив Маккаллум.

Під "драконами" він має на увазі насамперед Росію та Китай, тоді як "зміями" називає радикальних ісламських екстремістів, які продовжують свою діяльність.

За словами МакКаллума, сучасні загрози вимагають від Британії не лише роботи спецслужб та силових структур, а й ширшої участі держави та суспільства.

"Це мій заклик до дії через 25 років: уряд, бізнес, наукова спільнота та громадськість повинні розглядати національну безпеку не як справу, що належить виключно до компетенції кількох відомств, а як загальнонаціональну справу", - написав глава MI5.

Окремо він наголосив на необхідності протидіяти загрозам, які підтримуються державами. Серед них МакКаллум назвав саботаж, організований через злочинців, приховане втручання в демократичні процеси та кібератаки на критичну інфраструктуру, зокрема електростанції.