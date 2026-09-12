"Драконы вернулись": глава MI5 о двух угрожающих Британии странах
Великобритания сейчас сталкивается с более сложными и серьезными угрозами национальной безопасности, чем в период терактов 11 сентября 2001 года. Глава британской контрразведки MI5 Кен МакКаллум заявил, что террористическая угроза теперь совмещается с вызовами со стороны РФ и Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
По словам МакКаллума, угроза исламских экстремистов никуда не исчезла, однако теперь она существует параллельно со стратегическими угрозами национальной безопасности со стороны мощных государств.
"К сожалению, стремление террористов к массовым жертвам сохраняется... но теперь террористическая угроза соседствует со стратегическими угрозами национальной безопасности, происходящими от мощных государств", - написал МакКаллум для издания.
Глава MI5 использовал метафору бывшего директора ЦРУ Джеймса Вулси, который после завершения холодной войны говорил о победе Запада над "великим драконом".
"Сейчас мы сталкиваемся с худшим из двух миров: драконы вернулись, а змеи все еще остаются", – отметил Маккаллум.
Под "драконами" он подразумевает прежде всего Россию и Китай, тогда как "змеями" называет радикальных исламских экстремистов, продолжающих свою деятельность.
По словам МакКаллума, современные угрозы требуют от Британии не только работы спецслужб и силовых структур, но и более широкого участия государства и общества.
"Это мой призыв к действию через 25 лет: правительство, бизнес, научное сообщество и общественность должны рассматривать национальную безопасность не как дело, принадлежащее исключительно компетенции нескольких ведомств, а как общенациональное дело", - написал глава MI5.
Отдельно он подчеркнул необходимость противодействовать угрозам, поддерживаемым государствами. Среди них МакКаллум назвал саботаж, организованный из-за преступников, скрытое вмешательство в демократические процессы и кибератаки на критическую инфраструктуру, в том числе электростанции.
Контекст заявления
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