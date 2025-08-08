ua en ru
Dragon Capital, Inzhur, "Філіп Морріс" та інші представники бізнесу розповіли про очікування від БЕБ

П'ятниця 08 серпня 2025 12:50
Dragon Capital, Inzhur, "Філіп Морріс" та інші представники бізнесу розповіли про очікування від БЕБ Фото: директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський (кадр з відео)
Автор: Олександр Мороз

Після призначення керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки в суспільства та бізнесу є очікування, що ефективність інституції має зрости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бліц-опитування Forbes Ukraine

Зокрема, представники бізнесу розповіли про необхідність більшого рівня прозорості роботи БЕБ, зниження кількості зайвих перевірок, зменшення тиску на "білий" бізнес і посилення боротьби з контрабандою і контрафактом.

"Очікую, що новий керівник БЕБ зможе побудувати сильну, справедливу та прозору інституцію. Важливо, щоб Бюро сприяло зростанню бюджетних надходжень коштом виведення бізнесу з тіні, створюючи при цьому рівні умови для всіх учасників ринку - аби сумлінні платники податків не опинялися у невигідному становищі", - такі сподівання висловив СЕО Dragon Capital Томаш Фіала.

Схожі сподівання щодо посилення боротьби з тіньовим бізнесом має і один з найбільших платників податків України, компанія "Філіп Морріс Україна".

"До новообраного голови БЕБ три сподівання. Перше - зупинити нелегальні виробництва тютюну всередині країни. Друге - зупинити неконтрольований потік сировини та обладнання для нелегального виробництва. Третє - побороти нелегальний ринок вейпів. Держава ввела заборону на продаж електронних сигарет, фактично змусивши Філіп Морріс залишити цей сегмент. Але замість скорочення споживання бачимо зростання нелегального обігу. Часу обмаль, вже у вересні платежі акцизу до бюджету покажуть, наскільки правоохоронні органи та зокрема БЕБ, справляються з наростаючою проблемою нелегальної торгівлі на тютюновому ринку", - прогнозує заступник генерального директора "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков.

"Новий очільник БЕБ має розв’язати насамперед проблему прозорості та передбачуваності роботи бюро. Бізнесу важливо не лише розуміти правила гри, але й бути впевненим, що вони не змінюватимуться щодня й не залежатимуть від особистих інтересів співробітників", - впевнений засновник компанії MacPaw Олександр Косован.

Засновник компанії Inzhur Андрій Журжій також висловив свої пропозиції до нового керівництва Бюро.

"Очікування - що БЕБ нарешті стане справді аналітичним органом у сфері боротьби з економічною злочинністю. Замість тиску на прозорий бізнес, що сплачує податки, отримаємо реальну системну роботу із запобігання вчиненню злочинів несумлінними платниками, які реально ухиляються від сплати податків", - впевнений Андрій Журжій.

Нагадаємо, що бізнес-асоціації також позитивно сприйняли призначення Олександра Цивінського на посаду голови Бюро економічної безпеки та закликали зосередити увагу на нелегальному ринку підакцизних товарів.

