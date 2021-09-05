ДР Конго требует компенсации от российской компании за гибель людей при утечке отходов

Демократическая республика Конго будет добиваться компенсации от владельцев алмазного рудника в Анголе за утечку отходов в притоки реки Конго. Погибли 12 человек, пострадали 4,4 тыс., сообщила министр окружающей среды ДР Конго Эва Базаибу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Рудник принадлежит Catoca - совместному предприятию российской "Алроса" и ангольской государственной алмазной компании Endiama.

Catoca разрабатывает одно из крупнейших месторождений алмазов в мире — кимберлитовую трубку Катока. СП принадлежит "Алроса" (41%), Endiama (41%) и холдингу LL International Holding B.V. (18%).

"Алроса" в комментарии Reuters отметила, что не контролирует рудник. Компания не стала раскрывать информацию об утечке, так как это не входит в ее обязанности. Представитель "Алроса" сказал, что компания предложила свою помощь и экспертизу в ликвидации последствий аварии.

ДР Конго намерена добиваться компенсации по принципу «загрязнитель платит». Это значит, что виновный в загрязнении будет покрывать расходы по смягчению последствий утечки. Catoca признает утечку с предприятия. СП отметило, что немедленно попыталось устранить аварию и построило две дамбы. Полностью брешь заделали к 9 августа.

Утечка произошла в конце июля при прорыве дамбы хранилища отходов горнодобывающей промышленности. Она привела к тому, что вода в реках Чикапа и Касаи окрасилась в красный цвет. Университет Киншасы в ДР Конго заявил, что произошла беспрецедентная экологическая катастрофа. По его подсчетам пострадали около 2 млн человек, утечка привела к гибели рыб и животных.