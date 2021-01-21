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В ДР Конго погиб украинский миротворец

Киншаса, Четверг 21 января 2021 14:19
В ДР Конго погиб украинский миротворец
Фото: военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

В Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й Отдельной бригады армейской авиации "Херсон" - старший лейтенант ВСУ Александр Мулявка. Причина смерти военнослужащего не сообщается.

Об этом сообщает пресс-служба 11-й Отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

"18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго", - говорится в сообщении.

В ДР Конго погиб украинский миротворец

Напомним, в начале декабря 2020 года в ДР Конго также умер украинский миротворец. Он скончался от остановки сердца.

Также 22 ноября в Демократической республике Конго умер военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом.

Отметим, что в ноябре прошлого года в ДР Конго прибыла двенадцатая ротация украинских миротворцев.

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