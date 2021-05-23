В ДР Конго из-за извержения вулкана погибли пять человек

В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго начали эвакуировать жителей города Гома. При эвакуации погибли по меньшей мере пять человек.

По его словам, люди погибли в дорожно-транспортном происшествии во время эвакуации из города Гома, расположенного в 10 км от вулкана.

Губернатор также сообщил о нескольких случаях грабежа и мародерства и о попытке бегства заключенных из тюрьмы.