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В ДР Конго из-за извержения вулкана эвакуировали украинских миротворцев

Автор: РБК-Украина

В Демократической республике Конго из-за извержения вулкана Ньирагонго эвакуировали украинских миротворцев. На данный момент они находятся в режиме дежурства на базе и ждут указаний на случай повторной эвакуации.

Об этом сообщает 18 отдельный вертолетный отряд в ДР Конго в Facebook.

"Командованием отряда было принято решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. При перемещении личный состав действовал согласно плану эвакуации, утвержденному высшим руководством ВСУ", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 мая в Демократической Республике Конго произошло мощное извержение вулкана Ньирагонго, который находится рядом с крупным городом Гома.

Сегодня стало известно, что поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома.

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