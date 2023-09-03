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У ДПСУ зробили заяву щодо інциденту з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі

Україна, Неділя 03 вересня 2023 11:03
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У ДПСУ зробили заяву щодо інциденту з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники відреагували на інцидент з гелікоптером на кордоні Польщі та Білорусі. Захисники не виключають, що це могла бути провокація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Примітно, що Білорусь постійно нагнітає або маніпулює по різних напрямках кордону і з країнами, якими вона межує. Треба бути уважними до того, що говорить Білорусь, звинувачуючи різні країни", - зазначив він.

Речник нагадав про ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та країн ЄС. Він зазначив, що саме з території Білорусі мігранти намагаються незаконно проникнути до Польщі та країн Балтії, а режим Олександра Лукашенка продовжує звинувачувати Захід.

"Що наших кордонів. Ми не фіксуємо спроб створити провокацію з боку Білорусі. Але попри все, підрозділи прикордонної служби та інших Сил оборони добре розуміють, якою небезпечною може бути ситуація з Білоруссю, яка підтримує Росії. Тому вони готові до розвитку будь-якої ситуації", - сказав Демченко.

Що відомо про інцидент

Нагадаємо, 1 вересня Білорусь заявила, що польський військовий вертоліт Мі-24 порушив повітряний простір. Мінськ заявляє, що гелікоптер нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Польща зі свого боку заперечила звинувачення. Польські військові стверджують, що це провокація білоруської сторони.

При цьому моніторингова група "Білоруські Гаюн" не виключає, що це міг бути польський вертоліт. Проте також є припущення, що кордон перетнув білоруський вертоліт.

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