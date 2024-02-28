ДПСУ затримала ухилянтів, які їхали на "похорон до бабусі". Вінки були справжніми

Так, авто, яким їхали чоловіки, наряд зупинив на контрольному посту. Водій, житель Закарпаття, повідомив, що він таксист та здійснює замовлення з доставки пасажирів на похорон бабусі у село Чорнотисово.

"На підтвердження своїх слів, продемонстрував поминальні вінки", - розповіли прикордонники.

Самі ж пасажири підтвердили, що їдуть на похорон бабусі, щоправда, назвати ім'я та адресу, де вона проживала не змогли.

"У ході вивчення обставин правопорушення, прикордонники з’ясували, що харків’яни заплатили "таксисту" та його спільникам по 2 тисячі доларів США за переправлення через кордон. З прибуттям на Закарпаття їх зустріли, забрали кошти, надали поминальні вінки та наказали при зустрічі з прикордонниками розповідати "легенду" про похорон бабусі", - додали у ДПСУ.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила до 13 травня 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Відповідно, виїзд за межі України більшості військовозобов'язаних заборонено.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Буквально сьогодні стало відомо, що прикордонники Чернівецької області посилили режимні обмеження у регіоні через зростання спроб незаконного перетину кордону.