ГПСУ задержала уклонистов, которые ехали на "похороны к бабушке". Венки были настоящими

Да, авто, которым ехали мужчины, наряд остановил на контрольном посту. Водитель, житель Закарпатья, сообщил, что он таксист и осуществляет заказы по доставке пассажиров на похороны бабушки в село Чернотисово.

"В подтверждение своих слов, продемонстрировал поминальные венки", - рассказали пограничники.

Сами же пассажиры подтвердили, что едут на похороны бабушки, правда, назвать имя и адрес, где она проживала не смогли.

"В ходе изучения обстоятельств правонарушения, пограничники выяснили, что харьковчане заплатили "таксисту" и его подельникам по 2 тысячи долларов США за переправку через границу. С прибытием в Закарпатье их встретили, забрали деньги, дали поминальные венки и приказали при встрече с пограничниками рассказывать "легенду" о похоронах бабушки", - добавили в ГПСУ.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила до 13 мая 2024 года, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Соответственно, выезд за пределы Украины большинству военнообязанных запрещен.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Буквально сегодня стало известно, что пограничники Черновицкой области ужесточили режимные ограничения в регионе из-за роста попыток незаконного пересечения границы.