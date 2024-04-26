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ДПСУ затримала "мандрівників" в гідрокостюмах, які нелегально повертались до України

П'ятниця 26 квітня 2024 15:06
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ДПСУ затримала "мандрівників" в гідрокостюмах, які нелегально повертались до України Фото: ДПСУ затримала "мандрівників" в гідрокостюмах, які нелегально повертались до України (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Прикордонники виявили двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону, які намагались повернутись до України через брак роботи у Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби (ДПСУ).

"Двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону виявив прикордонний наряд. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, перепливши річку Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми", - пише ДПСУ.

Фото: ДПСУ затримала "мандрівників" в гідрокостюмах, які нелегально повертались до України (facebook.com/DPSUkraine)

Зазначається, що чоловік протягом кількох років проживали у Німеччині, але через брак роботи прийняли рішення повернутись до України. Зокрема вони відповідально підготувались до "мандрівки": зібрали запас їжі та взяли інструмент для перерізання дроту.

"Громадян притягнули до адмінвідповідальності, рішення прийматиме суд", - додає ДПСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно громадяни Польщі незаконно перетнули кордон України з Угорщиною на квадроциклах.

Також у квітні ДПСУ врятувала порушника, який намагався втекти з України, але загубився в у горах.

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