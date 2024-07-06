У ДПСУ вказали на важливий момент при перетині кордону військовозобов'язаними з 17 липня

"З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років", - йдеться у повідомленні.



Як пояснюють прикордонники, згідно з законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", - додають у ДПСУ.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено.