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У ДПСУ вказали на важливий момент при перетині кордону військовозобов'язаними з 17 липня

Фото: з 17 липня виїзд військовозобов'язаних за кордон без військового квитка буде неможливим (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 17 липня чоловікам виїхати за кордон без військового квитка буде не можна. За відсутності цього документа прикордонники відмовлять у виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"З 17 липня наявність військово-облікового документа при перетині кордону стосуватиметься всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років", - йдеться у повідомленні.
 
Як пояснюють прикордонники, згідно з законом України № 3633-IX до 16 липня громадяни України мають стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

"Починаючи з 00.00 17 липня під час перетинання державного кордону України на виїзд прикордонники перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи", - додають у ДПСУ.

У разі відсутності таких документів у перетині державного кордону на виїзд з України буде відмовлено. 

Новий закон про мобілізацію

З 18 травня після того, як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають обов'язково оновити свої дані. При цьому не має значення, робили вони це раніше чи ні.

Оновити дані можна декількома способами: у ТЦК та СП, через додаток "Резерв+" або ЦНАП.

Зокрема, щодо "Резерв+", то раніше в ДПСУ розповідали, що при виїзді за кордон прикордонники не враховують дані додатку "Резерв+", а орієнтуються на дані військового квитка. Хоча додаток може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа.

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