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Чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні: відповідь ДПСУ

Україна, Четвер 23 травня 2024 09:19
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Чи перевіряють додаток Резерв+ на кордоні: відповідь ДПСУ Фото: спікер ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Гурковська

При виїзді за кордон прикордонники не враховують дані програми Резерв+, а орієнтуються на дані військового квитка. Щоправда, додаток може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка під час телемарафону.

"Ви правильно зазначили, це (Резерв+, - ред) виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей додаток", - сказав він.

За словами спікера, прикордонники перевіряють виключно паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Це стосується тих осіб, у кого ДПСУ додатково почала перевіряти наявність цього документу.

"Зазначу, що ще з березня місяця між Держприкордонслужбою і Міністерством оборони налагоджена інформаційна взаємодія між базами даних. Це фактично базою Держприкордонслужби і системою "Оберіг" і за необхідності прикордонники можуть її використати, як додатковий інструмент, щоб перевірити, чи не використовує людина підроблений документ, перевіривши інформацію про цю особу саме в системі "Оберіг", - пояснив Демченко.

Що відомо про Резерв+

З 18 травня після того, як в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, всі військовозобов'язані з 18 до 60 років мають оновити свої дані. Причому не залежно від того, чи оновлювали їх раніше.

Це можна зробити як у військкоматі, де військовозобов'язаний стоїть на обліку, через ЦНАП або через додаток Резерв+. Його можна встановити на телефон. За даними на 20 травня щонайменше 415 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у застосунку Резерв+.

При цьому діючим військовим встановлювати та реєструватись у Резерв+ не потрібно. Для них незабаром запустять альтернативний додаток.

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