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В ГПСУ указали на важный момент при пересечении границы военнообязанными с 17 июля

Фото: с 17 июля выезд военнообязанных за границу без военного билета будет невозможен (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 17 июля мужчинам выехать за границу без военного билета будет нельзя. При отсутствии этого документа пограничники откажут в выезде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"С 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы будет касаться всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.

Как объясняют пограничники, согласно закону Украины №3633-IX до 16 июля граждане Украины должны стать на военный учет или уточнить свои военно-учетные данные.

"Начиная с 00:00 17 июля во время пересечения государственной границы Украины на выезд пограничники будут проверять у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетные документы", - добавляют в ГПСУ.

В случае отсутствия таких документов, в пересечении государственной границы на выезд из Украины будет отказано.

Новый закон о мобилизации

С 18 мая после того, как в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, все военнообязанные с 18 до 60 лет должны в обязательном порядке обновить свои данные. При этом, не имеет значения, делали ли они это раньше или нет.

Обновить данные можно несколькими способами: в ТЦК та СП, через приложение "Резерв+" или ЦПАУ.

В частности, что касается "Резерв+", то ранее в ГПСУ рассказывали, что при выезде за границу пограничники не учитывают данные приложения "Резерв+", а ориентируются на данные военного билета. Хотя приложение может понадобится в случае проверки подлинности военно-учетного документа.

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