У ДПСУ не виключають можливості розширення зони бойових дій на кордоні з РФ

Прикордоння Харківської області

"Ми бачимо ті дії, які ворог продовжує вчиняти навпроти кордону з Україною. Ніколи не можна виключати, що він захоче або зможе перекинути або розширити зону бойових дій на інших напрямках. В тому числі в межах Харківської області або навіть Сумської", - зазначив він.

Водночас спікер наголосив, що з тої інформації що є зараз і того, що відбувається на Харківщині, у ворога не достатньо сил для досягнення своєї стратегічної цілі.

"Тому ще раз: відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна. Але на даний момент бойові дії продовжуються тільки на двох напрямках - це населені пункти Липці та Вовчанськ", - констатував Демченко.

Прикордоння Сумської та Чернігівської областей

Крім того, окупанти фактично щодня обстрілюють Сумську і Чернігівську області, наносячи удари з різноманітного озброєння, але за останній час навіть можна констатувати певне зменшення кількості обстрілів, ніж це було ще кілька місяців тому.

"Але знову ж таки ці дії не припиняються щоденно. Щоденно ворог б'є і власне більшість обстрілів припадає по населеним пунктам через що страждають люди, які живуть в прикордонні", - зазначив спікер.

Кордон з Білоруссю

По кордону з Білоруссю, за словами Демченка, ситуація відмінна - військові не бачать наявних сил у Росії на території Білорусі.

"Але знову ж таки цей напрямок для нас залишається загрозливим, зважаючи в тому числі звідки заходили російські війська на початку повномасштабного вторгнення. Тому ми цьому напрямку також приділяємо важливу увагу і продовжуємо його укріплювати і по лінії кордону і в прикордонні безпосередньо", - констатував він.

Ситуація на фронті

Росія сконцентрувала свої сили на Куп'янському та Покровському напрямах. Станом на 20:00 середи, 5 червня, кількість ворожих наступальних та штурмових дій уже зросла до 81.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ не дають російським окупантам досягти просування в Харківській області, і, ймовірно, посилили контратаки в регіоні. Водночас загарбники продовжують тиснути під Куп'янськом, біля Часового Яру, та на захід від Авдіївки.