UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ДПСУ про Тополі: військові контролюють село, однак перебування там ускладнене

Фото: ДПСУ про село Тополі: ворога відкинуто, однак перебування військових там ускладнене (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові контролюють населений пункт Тополі в Харківській області, де нещодавно було встановлено прапор України. Водночас вони не перебувають в ньому постійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Постійне перебування українських захисників там досить ускладнене. Наші хлопці постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там не міг закріпитися", - заявив Демченко. 

За словами речника Держприкордонслужби, прапор України було встановлено для того, аби нагадити про те, що це наша земля й російським терористам немає чого там робити.  

Український прапор в Тополях

Військовослужбовці прикордонної служби підрозділу "Сталевий кордон" встановили прапор України в селі Тополі, яке розташоване в "сірій зоні". 

На мапі Deepstate можна побачити, що населений пункт розташований близько за 2 кілометри від лінії зіткнення й за 5 кілометрів від кордону з Росією. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяхарковВійна в Україні