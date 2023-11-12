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ГПСУ о Тополе: военные контролируют село, однако пребывание там затруднено

Фото: ГПСУ о селе Тополи: враг отвергнут, однако пребывание военных там осложнено (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские военные контролируют населенный пункт Тополи в Харьковской области, где недавно был установлен флаг Украины. В то же время они не находятся в нем постоянно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Враг был отброшен на этом участке, но ситуация остается там непростой. Населенный пункт находится и у границы с Россией, и на направлении линии боевых действий. Постоянное пребывание украинских защитников там достаточно затруднено. Наши ребята постоянно контролируют это направление, чтобы враг там не мог закрепиться", - заявил Демченко. 

По словам спикера Госпогранслужбы, флаг Украины был установлен для того, чтобы напомнить о том, что это наша земля и российским террористам нечего там делать.

Украинский флаг в Тополь

Военнослужащие пограничной службы подразделения "Стальная граница" установили флаг Украины в селе Тополи, которое расположено в "серой зоне".

На карте Deepstate можно увидеть, что населенный пункт расположен примерно в 2 километрах от линии соприкосновения и в 5 километрах от границы с Россией.

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