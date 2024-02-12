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У ДПСУ розповіли про ситуацію на українсько-польському кордоні

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Наразі польські перевізники блокують два пункти пропуски на кордоні з Україною, через це у чергах знаходяться понад тисячу вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він нагадав, що блокування відбувається на двох напрямках.

"Учасники цієї блокади перешкоджають руху вантажним транспортним засобам на напрямках пунктів пропуску "Ягодин" і "Рава-Руська". Раніше був розблокований напрямок пункту пропуску "Шегині", який також блокувався. Зараз рух відбувається, але не виключено, що такі дії можуть знову поновитися", - повідомив Демченко. 

За його словами, наразі в черзі на території Польщі в бік України по двох заблокованих напрямках знаходяться 1050 вантажівок, 400 з яких навпроти "Рава-Руська" і 650 - навпроти пункту пропуску "Ягодин".

"Крім того, маємо чергу десь із 1 тисячі вантажних транспортних засобів в напрямку пункту пропуску "Краківець". Цей напрямок не блокувався і не блокується, але черга виникла через те, що інші напрямки блокуються і водії,та перевізники шукають собі альтернативні напрямки, щоб перетнути кордон", - додав речник ДПСУ. 

Він додав, що у напрямку пункту пропуску "Шегині" станом на сьогоднішній ранок в чергах також є 200 вантажівок, які також очікують перетнути кордон в бік України.

"Але в напрямку "Шегині" й "Краківця" активність та інтенсивність руху для вантажівок відповідно до пропускної спроможності забезпечується. Також на тих напрямках, де блокується рух транспортних засобів, є можливість перетину кордону і легковиками, і автобусами. Рух для цієї категорії транспорту протестувальниками не блокується", - заявив він. 

Блокада українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

У січні польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Наприкінці січні Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують цього рішення.

У зв'язку з цим 9 лютого польські фермери знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, але у суботу розблокували КПП "Шегині-Медика".

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ПольщаДПСУКордон з УкраїноюВійна Росії проти України