В ГПСУ рассказали о ситуации на украинско-польской границе

Он напомнил, что блокирование происходит на двух направлениях.

"Участники этой блокады препятствуют движению грузовым транспортным средствам на направлениях пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Ранее было разблокировано направление пункта пропуска "Шегини", который также блокировался. Сейчас движение происходит, но не исключено, что такие действия могут снова возобновиться", - сообщил Демченко.

По его словам, сейчас в очереди на территории Польши в сторону Украины по двум заблокированным направлениям находятся 1050 грузовиков, 400 из которых напротив "Рава-Русская" и 650 - напротив пункта пропуска "Ягодин".

"Кроме того, имеем очередь где-то из 1 тысячи грузовых транспортных средств в направлении пункта пропуска "Краковец". Это направление не блокировалось и не блокируется, но очередь возникла из-за того, что другие направления блокируются и водители, и перевозчики ищут себе альтернативные направления, чтобы пересечь границу", - добавил представитель ГПСУ.

Он добавил, что в направлении пункта пропуска "Шегини" по состоянию на сегодняшнее утро в очередях также есть 200 грузовиков, которые также ожидают пересечь границу в сторону Украины.

"Но в направлении "Шегини" и "Краковца" активность и интенсивность движения для грузовиков в соответствии с пропускной способностью обеспечивается. Также на тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств, есть возможность пересечения границы и легковушками, и автобусами. Движение для этой категории транспорта протестующими не блокируется", - заявил он.