ua en ru
Сб, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі розблокували один пункту пропуску на кордоні з Україною

Польща, Субота 10 лютого 2024 13:16
UA EN RU
У Польщі розблокували один пункту пропуску на кордоні з Україною Ілюстративне фото: у Польщі розблокували один пункту пропуску на кордоні з Україною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Шегині-Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонна варта Польщі повідомила, що сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень", - йдеться у повідомленні.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік.

Вчора, 9 липня, польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та залізниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною пограничная служба
NEWS
Масштабна пожежа, евакуація та загиблі. Що відомо наразі про удар по АЗС в Харкові
Масштабна пожежа, евакуація та загиблі. Що відомо наразі про удар по АЗС в Харкові
DAILY
"Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ухилянти" проти ТЦК. Як в Україні відбувається мобілізація і що в ній потрібно змінити