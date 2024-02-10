У Польщі розблокували один пункту пропуску на кордоні з Україною

Польські фермери розблокували один з пунктів пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Шегині-Медика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

Прикордонна варта Польщі повідомила, що сьогодні об 11:30 завершилася акція протесту перед пунктом пропуску "Шегині-Медика".

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок. Оформлення та пропуск транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

"Просимо водіїв та перевізників врахувати цю інформацію під час планування своїх перевезень", - йдеться у повідомленні.

Блокада українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік.

Вчора, 9 липня, польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та залізниці.