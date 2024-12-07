В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

"Жодних нестандартних моментів, які могли б впливати на нашу безпеку безпосередньо по лінії кордону, за останній довгий період ми не фіксуємо. Також бачимо, що навіть таке інформаційне нагнітання, яке постійно робила Білорусь, дещо знизилося", - сказав Демченко.

Він зазначив, що навіть попри все це, для України цей напрямок залишається загрозливим. А ділянки на кордоні продовжують укріплюватися у фортифікаційному відношенні.

За його словами, Україна мусить мати сильні оборонні позиції й бути готовою відбити будь-яку ворожу атаку.