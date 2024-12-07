В ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Білоруссю

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною. Ба більше, навіть інформаційне нагнітання дещо знизилося.
Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Жодних нестандартних моментів, які могли б впливати на нашу безпеку безпосередньо по лінії кордону, за останній довгий період ми не фіксуємо. Також бачимо, що навіть таке інформаційне нагнітання, яке постійно робила Білорусь, дещо знизилося", - сказав Демченко.
Він зазначив, що навіть попри все це, для України цей напрямок залишається загрозливим. А ділянки на кордоні продовжують укріплюватися у фортифікаційному відношенні.
За його словами, Україна мусить мати сильні оборонні позиції й бути готовою відбити будь-яку ворожу атаку.
"На цей час Росія не має на території Білорусі достатньої кількості своїх сил та засобів, які могли б становити для нас серйозну загрозу. Але Білорусь і далі підтримує Росію, тому цей регіон залишається для нас важливим і потенційно небезпечним", - зазначив речник ДПСУ.
Демченко підкреслив, що ситуація може змінюватися, і підрозділи розвідки продовжують стежити за цим напрямком.
Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія та Білорусь можуть підписати договір про гарантії безпеки, який нібито передбачає залучення ядерної зброї.
Незадовго до цього в мережі з'явилась інформація, що РФ та Білорусь планують створити навчальні центри для спільної підготовки військових.
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