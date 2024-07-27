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В ДПСУ розповіли про ситуацію біля кордону Сумської області

Фото: речник ДПСУ Андрій Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Каріна Левицька

Станом на сьогодні російські окупанти не розгортають додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника ДПСУ Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"У напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна, за останній час не бачимо такої суттєвої загрози, ми не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій", - повідомив речник ДПСУ.

Водночас він відзначив, що вздовж кордону по Чернігівській та Сумській областях зберігається високий рівень обстрілів з боку РФ.

"Чернігівська та Сумська області - це щоденні обстріли, як і Харківська область. Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумську", - зазначив речник.

Демченко пояснив, що саме там ворог використовує артилерію, авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України.

"Більшість з них припадає саме по населених пунктах, через що можу сказати, що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, адже цілить по мирних людях... Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на цей час ми не фіксуємо", - повідомив Демченко.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти майже щоденно обстрілюють Сумську область.

Водночас сьогодні, 27 липня, російські військові обстріляли Глухів в Сумській області. В результаті 13 людей отримали поранення, серед них 7 дітей.

Через деякий час від отриманих травм помер хлопчик 14 років.

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Війна Росії проти УкраїниОкупантиСумська область