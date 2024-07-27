В ГПСУ рассказали о ситуации у границы Сумской области

"В направлении границы с Беларусью ситуация неизменна, за последнее время не видим такой существенной угрозы, мы не видим и перемещения рядом нашей границы с той стороны, но продолжаем быть бдительными, потому что должны быть готовы к развитию любых ситуаций", - сообщил спикер. ГПСУ.

В то же время он отметил, что вдоль границы по Черниговской и Сумской областям сохраняется высокий уровень обстрелов со стороны РФ.

"Черниговская и Сумская области - это ежедневные обстрелы, как и Харьковская область. Большинство обстрелов, если сравнивать Черниговскую и Сумскую области, приходится на Сумскую", - отметил представитель.

Демченко объяснил, что именно там враг использует артиллерию, авиацию, а также ударные дроны для того, чтобы производить удары по территории Украины.

"Большинство из них приходится именно по населенным пунктам, из-за чего могу сказать, что Россия продолжает подтверждать свой статус страны-террористки, ведь целит по мирным людям... Каких-то действий, которые Россия могла предпринимать по развертыванию или расширению зоны активных боевых действий в направлении Сумской области, в настоящее время мы не фиксируем", - сообщил Демченко.