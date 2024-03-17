У ДПСУ розповіли, які прикордонні області найбільше страждають від обстрілів та ДРГ

"Ситуація там (біля кордону з РФ, - ред.) досить непроста через щоденні обстріли, які ворог здійснює по території України у межах Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Найбільше обстрілів припадає на Харківську область, а також Сумську. Ворог використовує різноманітне озброєння. Це і танки, і артилерія, міномети, авіація, яка скидає керовані авіаційні бомби, і ударні дрони", - пояснив він.

Демченко наголосив, що у прикордонних з Росією районах є загроза не лише для Сил оборони, Державної прикордонної служби, інших складових ЗСУ, але і загроза для місцевих жителів. Ворог часто б'є по населених пунктах, через що страждають люди, знищуються будинки та інфраструктура.

Речник також додав, що ворожі диверсійні групи продовжують атаки у прикордонних територіях. Найбільша активність ДРГ у Сумській області.

"Вчора також було відбито кілька спроб заходу ворожих ДРГ у Сумській області", - сказав Демченко.

Обстріли прикордоння

Варто зазначити, що останніми тижнями російські війська посилили обстріли прикордонних територій України. Зокрема, окупанти активно обстрілюють Сумську область та саме місто Суми.

Так, сьогодні стало відомо, що росіяни розбомбили центр селища Велика Писарівка Сумської області.

Військові та місцева влада закликають жителів прикордонних територій евакуюватися у безпечніші місця.