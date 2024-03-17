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В ГПСУ рассказали, какие пограничные области больше всего страдают от обстрелов и ДРГ

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Приграничные территории Харьковской области больше всего страдают от обстрелов со стороны России. А в Сумской области фиксируют наибольшее количество вражеских диверсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Ситуация там (возле границы с РФ, - ред.) достаточно непростая из-за ежедневных обстрелов, которые враг совершает по территории Украины в пределах Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Больше всего обстрелов приходится на Харьковскую область, а также Сумскую. Враг использует разнообразное вооружение. Это и танки, и артиллерия, минометы, авиация, сбрасывающая управляемые авиационные бомбы, и ударные дроны", - объяснил он.

Демченко подчеркнул, что в приграничных с Россией районах есть угроза не только для Сил обороны, Государственной пограничной службы, других составляющих ВСУ, но и угроза для местных жителей. Враг часто бьет по населенным пунктам, из-за чего страдают люди, уничтожаются дома и инфраструктура.

Спикер также добавил, что вражеские диверсионные группы продолжают атаки в приграничных территориях. Наибольшая активность ДРГ в Сумской области.

"Вчера также были отражены несколько попыток захода вражеских ДРГ в Сумской области", - сказал Демченко.

Обстрелы приграничья

Следует отметить, что в последние недели российские войска усилили обстрелы приграничных территорий Украины. В частности, оккупанты активно обстреливают Сумскую область и сам город Сумы.

Сегодня стало известно, что россияне разбомбили центр поселка Великая Писаревка Сумской области.

Военные и местные власти призывают жителей приграничных территорий эвакуироваться в более безопасные места.

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