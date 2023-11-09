У ДПСУ розповіли, як борються з порушниками, що тікають за кордон через систему "Шлях"

З початку року виявлено майже 8 800 осіб, які були незаконно внесені в систему "Шлях" і таким способом виїжджали за кордон. У разі виявлення таких порушників прикордонники інформують правоохоронні органи та Укртрансбезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Управління боротьби з транскордонною злочинністю Адміністрації ДПСУ Юрія Ковальчука під час пресконференції.

"Такий механізм існує. Ми його вивчили. І важелі протидії цим процесам існують. Наскільки вони ефективні час покаже. Але механізм наступний. В пунктах пропуску під час здійснення додаткових перевірочних заходів тих осіб, які внесені в базу "Шлях" особливо тих, які виїжджають з України вперше, нами організовано системну перевірку таких фактів", - розповів Ковальчук.

За його словами, з початку року було виявлено майже 8 800 осіб, які в незаконний спосіб були внесені в цю систему. У таких випадках прикордонники інформують правоохоронні органи.

"Крім того, на запобігання цих процесів ми інформуємо Укртрансбезпеку. Вона своєю чергою організовує робочу комісію, яка розглядає порушення з використанням системи "Шлях", - додав Ковальчук.

Він зазначив, що вже встановлено понад 2500 ліцензіатів, які допустили такі правопорушення. Ця інформація була врахована і 120 суб'єктам доступ до системи "Шлях" було припинено.

"Ми й надалі продовжуємо роботу, щоб інші суб'єкти підприємницької діяльності декілька разів подумали перед тим як вчиняти правопорушення. Багато з ліцензіатів є "однодневками", які створювалися, провертали злочинні схеми, люди покидали Україну і далі вони закривалися", - розповів начальник Управління боротьби з транскордонною злочинністю.

Виїзд чоловіків за кордон

Під час воєнного стану в Україні, яке Рада продовжила 8 листопада до 14 лютого 2024 року, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років. Крім того, накладено заборону на їхній виїзд за кордон.

Наразі виїхати можуть ті з чоловіків, які мають відстрочку (за певних умов), або ті, хто не підлягає мобілізації. Щодо жінок, дітей та хлопців до 18 років - виїзд за межі України для них відкритий, крім мобілізованих представниць жіночої статі.

За останні 10 місяців прикордонники відмовили у виїзді за межі України 43 тисячам громадян. Більшість із них - чоловіки.