В ГПСУ рассказали, как борются с нарушителями, которые бегут за границу через систему "Путь"

С начала года обнаружено около 8 800 человек, которые были незаконно внесены в систему "Путь" и таким способом выезжали за границу. В случае обнаружения таких нарушителей пограничники информируют правоохранительные органы и Укртрансбезопасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Управления по борьбе с трансграничной преступностью Администрации ГПСУ Юрия Ковальчука во время пресс-конференции.

"Такой механизм существует. Мы его изучили. И рычаги противодействия этим процессам существуют. Насколько они эффективны время покажет. Но механизм следующий. В пунктах пропуска при осуществлении дополнительных проверочных мер тех людей, которые внесены в базу "Путь" особенно тех, кто выезжает из Украины впервые, нами организована системная проверка таких фактов", - рассказал Ковальчук.

По его словам, с начала года было выявлено почти 8 800 человек, которые незаконно были внесены в эту систему. В этих случаях пограничники информируют правоохранительные органы.

"Кроме того, во избежание этих процессов мы информируем Укртрансбезопасность. Она в свою очередь организует рабочую комиссию, которая рассматривает нарушения с использованием системы "Путь", - добавил Ковальчук.

Он отметил, что уже установлено более 2500 лицензиатов, допустивших такие правонарушения. Эта информация была учтена и 120 субъектам доступ к системе "Путь" был прекращен.

"Мы и дальше продолжаем работу, чтобы другие субъекты предпринимательской деятельности несколько раз подумали перед тем как совершать правонарушения. Многие из лицензиатов являются "однодневками", которые создавались, проворачивали преступные схемы, люди покидали Украину и дальше они закрывались", - рассказал начальник Управление по борьбе с трансграничной преступностью.

Выезд мужчин за границу

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила 8 ноября до 14 февраля 2024, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Кроме того, наложен запрет на их выезд за границу.

Сейчас выехать могут те из мужчин, которые имеют отсрочку (при определенных условиях), или те, кто не подлежит мобилизации. Относительно женщин, детей и парней до 18 лет - выезд за пределы Украины для них открыт, кроме мобилизованных представительниц женского пола.

За последние 10 месяцев пограничники отказали в выезде за пределы Украины 43 тысячам граждан. Большинство из них - мужчины.