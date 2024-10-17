У ДПСУ розповіли, чи обмежені в праві перетину кордону юнаки до 17 років

Раніше Одеський обласний ТЦК та СП раніше звернувся до підлітків та їхніх батьків із нагадуванням про приписку юнаків 2007 року народження, які повинні з'явитися на призовні дільниці. Приписці підлягають усі допризовники.

Крім того, військові нагадали, що щороку з січня до березня на облік стають українські чоловіки, яким виповнюється 17 років. Це здійснюється у районних або міських територіальних центрах комплектування за місцем проживання.

Також Кабінет Міністрів затвердив експериментальний проєкт автоматичної верифікації даних про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з новими правилами, персональні дані всіх українських чоловіків віком від 16 до 60 років будуть внесені до реєстру "Оберіг". Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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