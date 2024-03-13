ДПСУ розпочинає видавати дозволи на право перебування у прикордонній смузі

Як зазначили у ДПСУ, днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.

Окрім перебування на кордоні, по-новому регулюється:

будівництво;

вирубування дерев;

відео- та фотознімання місцевості;

туристичні подорожі;

інша діяльність, передбачена пунктом 17 Положення про прикордонний режим.

Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно: