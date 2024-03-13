ДПСУ розпочинає видавати дозволи на право перебування у прикордонній смузі

Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Як зазначили у ДПСУ, днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.
Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).
Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.
Окрім перебування на кордоні, по-новому регулюється:
Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:
Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, кому і які документи потрібні для перебування на кордоні та чи пустять без дозволу.
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