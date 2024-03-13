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ДПСУ розпочинає видавати дозволи на право перебування у прикордонній смузі

Фото: ДПСУ розпочинає видавати дозволи на право перебування у прикордонній смузі (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів на право перебування в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Як зазначили у ДПСУ, днями набув чинності наказ МВС, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу, визначеній згідно з особливим режимом, щоб був закріплений урядом у грудні 2023 року.

Цей режим передбачає введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересування осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у тому, що громадяни мають отримати дозвіл, щоб в’їжджати, перебувати та проводити роботи у межах прикордонної смуги, у відповідного органу Держприкордонслужби.

Окрім перебування на кордоні, по-новому регулюється:

  • будівництво;
  • вирубування дерев;
  • відео- та фотознімання місцевості;
  • туристичні подорожі;
  • інша діяльність, передбачена пунктом 17 Положення про прикордонний режим.

Крім того визначаються категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно:

  • особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;
  • водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення;
  • особам, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільним транспортом автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;
  • та іншим особам згідно з визначеним переліком.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ розповіли, кому і які документи потрібні для перебування на кордоні та чи пустять без дозволу.

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