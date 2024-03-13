ГПСУ начинает выдавать разрешения на право пребывания в пограничной полосе

Как отметили в ГПСУ, на днях вступил в силу приказ МВД, которым утверждена форма решений, дающих разрешение на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу, определенную в соответствии с особым режимом, чтобы был закреплен правительством в декабре 2023 года. .

Этот режим предусматривает введение ограничений свободного въезда, пребывания, проживания, производства работ и передвижения лиц в пограничной полосе (на участке местности шириной 5 километров от линии государственной границы).

Ограничения заключаются в том, что граждане должны получить разрешение, чтобы въезжать, находиться и проводить работы в пределах пограничной полосы в соответствующий орган Госпогранслужбы.

Кроме пребывания на границе, по-новому регулируется:

строительство;

вырубка деревьев;

видео- и фотосъемка местности;

туристические путешествия;

другая деятельность, предусмотренная пунктом 17 Положения о пограничном режиме.

Кроме того, определяются категории лиц, которым такие разрешения получать не нужно: