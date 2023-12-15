ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Спецрежим на кордоні України. Кому і які документи потрібні та чи пустять без дозволу

П'ятниця 15 грудня 2023 15:00
UA EN RU
Спецрежим на кордоні України. Кому і які документи потрібні та чи пустять без дозволу Фото: Доступ до кордону зі спецперепустками: в ДПСУ розповіли про нові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Сергій Пишкін

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл ДПСУ. В органі надали роз'яснення щодо нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Що передбачають зміни:

  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу;
  • обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі - ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону.
  • отримання дозволу здійснюється у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Дозвіл неповнолітнім надається лише за зверненням одного з батьків, опікунів чи піклувальників.

Хто має право на виїзд, перебування й пропуск без спецперепустки:

  • особи, які в'їжджають з метою перетину кордону через пункт пропуску;
  • водії вантажних автомобілів та супроводжуючі їх особи, які в'їжджають з метою мультимодального перевезення;
  • особи, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;
  • інші особи згідно з визначеним переліком.

Спосіб подачі звернення про надання дозволу здійснюється поштовим зв'язком, особисто чи в електронній формі.

Фото: Доступ до кордону зі спецперепустками: в ДПСУ розповіли про нові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)

Посилення режиму на кордоні

Зокрема уряд установив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Щодо лінії вздовж державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - обмеження діятимуть в межах до 2 кілометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУ Війна в Україні
NEWS
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
Депутат-підривник та 26 потерпілих: що відомо про вибухи гранат в сільраді на Закарпатті
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет