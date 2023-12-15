Спецрежим на кордоні України. Кому і які документи потрібні та чи пустять без дозволу

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл ДПСУ. В органі надали роз'яснення щодо нових обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Що передбачають зміни:

громадяни України, іноземці та особи без громадянства мають право в’їжджати у контрольований прикордонний район, перебувати, проживати або пересуватися в його межах на підставі документів, що посвідчують їх особу;

обмеження у вільному в'їзді, перебуванні, проживанні, провадженні робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі - ділянці місцевості завширшки 5 км від лінії держкордону.

отримання дозволу здійснюється у відповідного органу ДПСУ, який безпосередньо виконує завдання у визначеній зоні відповідальності. Дозвіл неповнолітнім надається лише за зверненням одного з батьків, опікунів чи піклувальників.

Хто має право на виїзд, перебування й пропуск без спецперепустки:

особи, які в'їжджають з метою перетину кордону через пункт пропуску;

водії вантажних автомобілів та супроводжуючі їх особи, які в'їжджають з метою мультимодального перевезення;

особи, рух яких починається та закінчується за межами прикордонної смуги без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі;

інші особи згідно з визначеним переліком.

Спосіб подачі звернення про надання дозволу здійснюється поштовим зв'язком, особисто чи в електронній формі.

Фото: Доступ до кордону зі спецперепустками: в ДПСУ розповіли про нові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)

Посилення режиму на кордоні

Зокрема уряд установив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.

Щодо лінії вздовж державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - обмеження діятимуть в межах до 2 кілометрів.