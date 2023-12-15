Спецрежим на кордоні України. Кому і які документи потрібні та чи пустять без дозволу

Для перебування у прикордонній смузі необхідно мати дозвіл ДПСУ. В органі надали роз'яснення щодо нових обмежень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
Що передбачають зміни:
Хто має право на виїзд, перебування й пропуск без спецперепустки:
Спосіб подачі звернення про надання дозволу здійснюється поштовим зв'язком, особисто чи в електронній формі.
Фото: Доступ до кордону зі спецперепустками: в ДПСУ розповіли про нові обмеження (facebook.com/DPSUkraine)
Посилення режиму на кордоні
Зокрема уряд установив спеціальний прикордонний режим та заборонив вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування осіб в межах 30-50 метрів уздовж лінії державного кордону на суші, по берегу української частини прикордонної річки, озера або іншої водойми.
Щодо лінії вздовж державного кордону з Російською Федерацією і Республікою Білорусь - обмеження діятимуть в межах до 2 кілометрів.
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