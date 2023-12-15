Спецрежим на границе Украины. Кому и какие документы нужны и пустят ли без разрешения

Для пребывания в пограничной полосе необходимо иметь разрешение ГПСУ. В органе предоставили разъяснения относительно новых ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу Госпогранслужбы.
Что предусматривают изменения:
Кто имеет право на выезд, пребывание и пропуск без спецпропуска:
Способ подачи обращения о предоставлении разрешения осуществляется почтовой связью, лично или в электронной форме.
Фото: Доступ к границе со спецпропусками: в ГНСУ рассказали о новых ограничениях (facebook.com/DPSUkraine)
Ужесточение режима на границе
В частности, правительство установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц в пределах 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема.
По линии вдоль государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь - ограничения будут действовать в пределах до 2 километров.
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