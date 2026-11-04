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Найбільш завантажені 3 пункти пропуску. ДПСУ дала пораду, де перетинати кордон з Польщею

17:00 04.11.2026 Ср
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: черги на українсько-польському кордоні (Getty Images)

Пункти пропуску Устилуг на Волині, Краківець та Шегині на Львівщині є найбільш популярними. Тому там періодично можуть виникати черги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Державно] прикордонної служби України Андрія Демченка на брифінгу, передає "Укрінформ".

Черги на кордоні

Демченко зазначив. що потік автівок в Устилузі, Краківці та Шегинях періодично зростає в окремі дні.

"Найбільш пріоритетним залишається кордон з Польщею, там можуть бути окремі навантаження на пункти пропуску. Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок", - каже він.

Демченко порадив, за можливості, користуватися й іншими пунктами пропуску, що дозволить їм швидше перетнути кордон.

"Бо при навантаженні на ці три пункти пропуску сусідні можуть мати нульову чергу", - додав він.

Демченко нагадав, що ознайомитися зі станом завантаженості пунктів пропуску можна на сторінці західного регіонального управління ДПСУ у Facebook. Там кожні три години оновлюється інформація по кожному з напрямків.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна веде переговори з Польщею та Словаччиною про перенесення митного контролю вглиб їхніх країн.

Крім того, очільниця МВС Молдови Даніела Місаїл-Нікітін заявила про розгляд перенесення українських КПП на територію країни.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів України постановив запустити новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" у Закарпатській області.

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