Найбільш завантажені 3 пункти пропуску. ДПСУ дала пораду, де перетинати кордон з Польщею

Черги на кордоні

Демченко зазначив. що потік автівок в Устилузі, Краківці та Шегинях періодично зростає в окремі дні.

"Найбільш пріоритетним залишається кордон з Польщею, там можуть бути окремі навантаження на пункти пропуску. Традиційно люди для себе обирають три напрямки, де найбільш активно перетинають кордон і де можуть фіксуватися скупчення автівок", - каже він.

Демченко порадив, за можливості, користуватися й іншими пунктами пропуску, що дозволить їм швидше перетнути кордон.

"Бо при навантаженні на ці три пункти пропуску сусідні можуть мати нульову чергу", - додав він.

Демченко нагадав, що ознайомитися зі станом завантаженості пунктів пропуску можна на сторінці західного регіонального управління ДПСУ у Facebook. Там кожні три години оновлюється інформація по кожному з напрямків.