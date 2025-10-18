ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею

Водіїв попереджають про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею через планові дорожні роботи у пункті пропуску "Устилуг - Зосин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".
У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.
Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року.
Водіїв просять врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.
Зауважимо, що українці, які їдуть за кордон, нерідко стикаються із чергами у пунктах пропуску. Варто пам'ятати, що відстежувати черги на кордоні можна онлайн.
