ДПСУ попередила про можливе ускладнення руху на кордоні з Польщею

За даними прикордонників, 20 жовтня працівники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області планують проведення дорожніх робіт у пункті пропуску "Устилуг".

У зв’язку з цим на дві доби планується повне перекриття смуги руху "Червоний коридор" на в'їзді в Україну.

Проїзд транспортних засобів здійснюватиметься іншими смугами, тому можливе сповільнення руху та накопичення автомобілів з польської сторони. Роботи триватимуть до 30 листопада цього року.

Водіїв просять врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.