У ДПСУ показали, як виглядає зруйнована Каховська ГЕС з гелікоптера (відео)

"Так виглядає зараз Каховська ГЕС та затоплені села поруч. Росія заплатить за свої злочини", - зазначили у ДПСУ.

Відео було зняте з гелікоптера. На ньому можна побачити зруйновану гідроелектростанцію, а також будівлі, що пішли під воду.

Підрив Каховської ГЕС

Росіяни підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня. Через це під воду пішла низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Зокрема, у Херсонській області затоплено вже 600 кв. км. Найгірша ситуація складалася на лівому березі Дніпра, який поки що перебуває під ворожою окупацією. При цьому росіяни не допомагають мешканцям у затоплених районах та не дозволяють евакуюватися.

Окрім того, в окупованих Олешках через затоплення загинуло три людини, а у Василівці Миколаївської області відомо про одну жертву.

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