ua en ru
Ср, 28 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГПСУ после заявления Зеленского о 50 тысячах россиян у границы: Вражеские колонны не едут

Сумская область, Среда 28 мая 2025 16:51
UA EN RU
ГПСУ после заявления Зеленского о 50 тысячах россиян у границы: Вражеские колонны не едут Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область. Но пограничники не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер.

Как отметил Демченко, чтобы пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".

"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - добавил он.

По словам представителя ГПСУ, среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.

50 тысяч россиян на Сумском направлении

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия накапливает войска на Сумском направлении. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч войск РФ.

Зеленский также отмечал, что самые сильные силы врага действуют на Курском направлении, откуда Кремль пытается оттеснить украинских бойцов.

При этом президент добавил, что украинские воины на Курском направлении имеют "хорошую наработку", а Силы обороны будут удерживать территорию там, пока россияне не захотят закончить войну.

Позже в ОТГ "Харьков" заявили, что не фиксируют переброску 50 тысяч вражеских войск из Курской области для наступления на Харьков.

Больше о том, что происходит у границы в Сумской области - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Курская область Война в Украине Пограничная служба Пограничники
NEWS
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
Четкий дедлайн? В ОП объяснили слова Зеленского об окончании войны до июня 2026-го
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам