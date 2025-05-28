ГПСУ после заявления Зеленского о 50 тысячах россиян у границы: Вражеские колонны не едут

Россия применяет на Сумском направлении войска, которые перебрасывала в Курскую область. Но пограничники не фиксируют движение вражеских колонн техники к границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Надо помнить, что в свое время Россия наращивала свои силы на этом отрезке, особенно пытаясь выбить Силы обороны, которые вели свою операцию в пределах Курской области. Собственно эти силы сейчас и применяют по линии нашей границы", - сказал спикер.

Как отметил Демченко, чтобы пограничники не фиксируют, чтобы "двигались колонны к нашей границе".

"Возможно, или же враг не имеет техники в достаточном количестве, или сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Исключительно пешие группы, иногда на квадроциклах или мотоциклах пытаются заходить на нашу территорию для того, чтобы зона боев была уже по территории Украины", - добавил он.

По словам представителя ГПСУ, среди пленных российских военных из числа малых штурмовых групп, которые заходят на территорию Украины, есть бывшие осужденные.