У Харківській області посилять заходи проти російських ДРГ, - Клименко

ДРГ РФ в Україні

Російські диверсійно-розвідувальні групи постійно намагаються прорвати кордон у кількох областях України - Чернігівській, Харківській, Сумській.

Необхідність боротьби з ДРГ ще більшими темпами виникла після того, як російські війська розпочали новий наступ у Харківській області - на Вовчанському напрямку та в районі села Липці.

Зокрема, останніми днями РФ намагається створити ще одну додаткову точку напруги на півночі Харківської області, а саме в селі Сотницький Козачок, куди зробила спробу заходу ДРГ. Детальніше про ситуацію там – у матеріалі РБК-Україна.

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