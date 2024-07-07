RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харьковской области усилят меры против российских ДРГ, - Клименко

Фото: ГПСУ обустраивает дополнительные наблюдательные посты для борьбы с ДРГ РФ в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники обустраиваают дополнительные наблюдательные посты в Харьковской области. Они помогут эффективнее бороться с российскими диверсантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МВД Украины Игоря клименко во время его поездки в Харьковскую область.

"Особое внимание - противодействию диверсионно-разведывательным группам врага. Наши подразделения постоянно выявляют и дают отпор российским диверсантам", - сказал он.

Поэтому, по его словам, для усиления контроля пограничники обустраивают дополнительные наблюдательные посты.

"Также увеличено количество групп реагирования", - добавил глава МВД.

ДРГ РФ в Украине

Российские диверсионно-разведывательные группы постоянно стараются прорвать границу в нескольких областях Украины - Черниговской, Харьковской, Сумской.

Необходимость борьбы с ДРГ еще большими темпами возникла после того, как российские войска начали новое наступление в Харьковской области - на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

В частности, в последние дни РФ пытается создать еще одну дополнительную точку напряжения на севере Харьковской области, а именно в селе Сотницкий Казачок, куда предприняла попытку захода ДРГ. Подробнее о ситуации там - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДРГДПСУХарьковВойна в Украине