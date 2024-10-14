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ДПА у 2025 році можуть скасувати: освітній комітет підтримав законопроєкт

Понеділок 14 жовтня 2024 18:10
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ДПА у 2025 році можуть скасувати: освітній комітет підтримав законопроєкт Фото: учні (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Вже у 2025 році для українських школярів можуть скасувати обов'язкову Державну підсумкову атестацію. Відповідний законопроєкт підтримав профільний комітет ВРУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної Ради України.

Комітет ВРУ з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту прийняти законопроєкт №12053, який пропонує звільнити учнів, які завершують кожен рівень середньої освіти у 2025 році, від проходження ДПА вже з 2025 року.

Відомо, що ця ініціатива була запропонована головою освітнього комітету Сергієм Бабаком і його колегами.

Законопроєкт націлений на полегшення навчального процесу та зменшення стресу для учнів. Серед його співавторів також депутати Євгенія Кравчук та Наталя Піпа.

У разі схвалення ініціативи у парламенті, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Що передувало

Раніше ми повідомляли, що ці зміни стосуватимуться учнів 4, 9 та 11 класів. У пояснювальній записці йдеться, що вони зумовлені воєнним станом та агресією РФ, що вплинула на освітню систему України.

У цьому ж законопроєкті пропонується продовжити проведення вступних іспитів у 2025 році в електронному форматі.

Також у документі міститься перелік обов'язкових дисциплін для НМТ (національного мультипредметного тесту): українська мова, математика, історія України та навчальний предмет на вибір ("Іноземна мова", "Біологія", "Географія", "Фізика", "Хімія", "Українська література").

Додамо, що українці пропонують скасувати НМТ для вступу у вищі навчальні заклади на спортивні та творчі спеціальності.

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