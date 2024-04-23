Які послуги продовжує надавати ДП "Документ" за кордоном: деталі

Нагадаємо, ми писали, що для українців за кордоном призупинили надання консульських послуг. В МЗС назвали це справедливим.

Також ми розповідали, які послуги українські громадяни можуть отримати у консульствах та центрах ДП "Документ" за кордоном.

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