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Какие услуги продолжает предоставлять ГП "Документ" за границей: детали

Фото: Оформление документов в центрах ГП "Документ" за границей (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В ГП "Документ" за границей 23 апреля приостановили выдачу готовых документов по техническим причинам. Но подача заявлений на оформление паспортных документов производится в обычном режиме.

В то же время, выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

РБК-Украина рассказывает, какие услуги украинцы могут получить в зарубежных подразделениях ГП "Документ".

Государственное предприятие "Документ" находится в сфере управления Государственной миграционной службы Украины. ГП "Документ" занимается "Паспортными сервисами" (центры обслуживания), где можно оформить паспортные документы, водительские права и получить другие услуги, например, проставление апостиля.

За границей действуют 13 центров "Паспортный сервис" в 7 странах: Польше, Германии, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Турции.

Украинцы там могут получить следующие услуги:

  • оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или украденного);
  • обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
  • обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
  • одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Фото: Мобильные офисы "Паспортного сервиса" за границей (gettyimages.com)

Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения в паспортных сервисах за границей приостановлена с 16 апреля по техническим причинам.

Иностранцы могут оформить и обменять за границей вид на постоянное проживание в Украине.

Напомним, мы писали, что для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг. В МИДе назвали это справедливым.

Также мы рассказывали, какие услуги граждане Украины могут получить в консульствах и центрах ГП "Документ" за рубежом.

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