Какие услуги продолжает предоставлять ГП "Документ" за границей: детали

Напомним, мы писали, что для украинцев за границей приостановили предоставление консульских услуг. В МИДе назвали это справедливым.

Также мы рассказывали, какие услуги граждане Украины могут получить в консульствах и центрах ГП "Документ" за рубежом.

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