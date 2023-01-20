UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дозволять перейти до наступу: Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні

Фото: Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні нових пакетів озброєння, адже це допоможе країні захиститись від нових наступів Росії та перейти до контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також дав зрозуміти у Рамштайні, що він очікує й подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.

Нагадаємо, сьогодні, 20 січня, міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ.

Також сьогодні Німеччина анонсувала свій новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЄнс Столтенберг