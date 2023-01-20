Дозволять перейти до наступу: Столтенберг привітав нові поставки зброї Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що він підтримує обіцянки союзників про передачу Україні нових пакетів озброєння, адже це допоможе країні захиститись від нових наступів Росії та перейти до контрнаступу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"Той факт, що сотні нових бойових машин піхоти, бронетехніки та бойових танків тепер надаються Україні, це матиме величезне значення для країни... Ця підтримка не тільки дозволить українцям захиститися від нових наступів Росії, але й дозволить їм розпочати власні наступальні дії, щоб відвоювати територію", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО також дав зрозуміти у Рамштайні, що він очікує й подальшого розвитку дискусії про можливу поставку німецьких танків Leopard 2.